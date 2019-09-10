راشد النعيمي يدشن أكاديمية عجمان X للابتكار

المصدر: عجمان - وام

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أكاديمية عجمان X للابتكار المنصة الإبداعية التي تجمع موظفي الدوائر الحكومية في منبر واحد لصقل مهاراتهم المعرفية، وتوسيع آفاقهم الفكرية في مجال الابتكار من خلال استحداث مساحات ابتكارية بمعايير عالميّة.

جاء ذلك خلال انعقاد معرض الذكاء الاصطناعي بدورته الثانية، والذي أطلقه مركز عجمان x التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان في قاعة الشيخ زايد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومديري الجهات الحكومية بالإمارة وممثلي كبرى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وطلبة الجامعات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن جميع الدوائر تتجه اليوم نحو تحقيق التغيير المنشود في كافة المجالات، وتسعى جادة لصقل مهارات كفاءاتها البشرية التي تعد أساساً للتقدم والرفعة فبداخلهم طاقات كبيرة لتطوير العمل بكافة القطاعات.. مشيراً إلى أن الأكاديمية ستعمل على تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار تعزز قدرات الموظفين في مختلف المجالات.

وأضاف، أن الدائرة حققت نجاحاً كبيراً من خلال معرض الذكاء الاصطناعي بدورته الأولى، ولا يزال يطمح لتحقيق الأفضل في دورته الحالية والرامية لتعزيز الابتكار الحكومي، وتطوير بيئة الابتكار لإيجاد حلول فاعلة لتحديات المستقبل.. منوهاً بمسؤولية الجميع في المشاركة في التغيير الإيجابي والإسهام في تحقيق النهضة الشاملة بالدولة لتبقى في صدارة الدول الرائدة.

من جهته، أشاد معالي عمر بن سلطان العلماء بدور القيادة الحكيمة بالدولة واهتمامها بالمواهب والطاقات الشابة التي تحتاج للدعم والصقل من خلال الالتحاق بالدورات المختصة في مجال الابتكار، داعياً الجميع للاجتهاد والتطوير، فدولتنا تستحق الأفضل.

وقال معاليه: «إن المعرض سيحقق نجاحات متتالية خلال السنوات القادمة، فاليوم نمتلك كافة المواهب والموارد المتمثلة بالنظم والكفاءات والطاقات البشرية والموارد تتمثل بالمعلومات والبيانات».

وأضاف: «أملنا اليوم أن تستفيد إمارة عجمان من هذه الثروات من خلال سيرها بقوة نحو هذه الخطوة الإيجابية».

وتخلل المعرض توقيع مركز عجمان X مذكرة تفاهم مع شركة إنتل لدعم وتعزيز علاقات الشراكة بينهما، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة، ويتواءم مع الخطط الاستراتيجية بين الجانبين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع واحة دبي للسيلكون لتعزيز التعاون المشترك مع مركز عجمان x في إطلاق أكاديمية عجمان X للابتكار.

من جانبه، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن مركز عجمان x استطاع إنشاء منصة التقاء جمعت أصحاب القرار بكبرى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تجاربهم المميزة، والتي يمكن توظيفها في كافة قطاعات العمل ليلمس أثرها كافة شرائح وأفراد المجتمع.

من جهتها، قالت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان x، إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً نعيشه ونسعى جميعاً لتطوير أعمالنا من خلاله لنحقق جودة الحياة التي تطمح لها دولة الإمارات العربية المتحدة.