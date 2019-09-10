48 ألف راكب نقلهم فيري دبي الشارقة منذ تدشينه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن خط الفيري للنقل البحري بين إمارتي دبي والشارقة نقل (47) ألفاً و(843) راكباً منذ تدشينه في 27 يوليو من العام الجاري.

وينطلق الخط بين محطتي الغبيبة في دبي ومربى الأحياء المائية في الشارقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى.

وقال محمد أبوبكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة، إنّ إطلاق هذه الخدمة الحيوية يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتطوير منظومة النقل البحري، وإسعاد المتنقّلين بين الإمارتين يومياً من خلال إضافة وسيلة نقل تمتاز بالسلاسة والأمان والمتعة.

وتبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، بينما تكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة (الواي فاي) مجاناً للركاب.

وتقدر مدة الرحلة بين محطتي الغبيبة في دبي ومربى الأحياء المائية في الشارقة بنحو 35 دقيقة، وأن زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية (من الساعة 5 - 9 صباحاً) والمسائية (من الساعة 4 عصراً إلى 8:30 مساء) من السبت إلى الخميس، بينما يكون التقاطر كل ساعة ونصف الساعة في الأوقات العادية، مشيراً إلى أن الرحلة الأولى تنطلق من دبي الساعة 5:15 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة 8:00 مساءً، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5:00 صباحاً والأخيرة الساعة 7:30 مساءً.

وتصل عدد رحلات الفيري بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية إلى 42 رحلة يومياً بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه، وتتوفر مواقف مجانية لمركبات المتنقلين.