تفاعـل كويتي كبير مع تغريدة محمد بن راشد

المصدر: الكويت - أحمد الأسعد

أثارت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي استذكر فيها وقفة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التاريخية قبل 50 عاماً لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي، ردود فعل كبيرة في الأوساط الشعبية والرسمية في الكويت.

وتناقلت المنصات الإعلامية وصفحات المغردين تغريدة سموه وعلقوا عليها بإشادات كبيرة، واصفين التغريدة بأنها درس عميق يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الأخلاق والسجايا الأصيلة، كما تجسد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين.

وقال مغرد: «الله يطول عمرك يا شيخ محمد ما قصرت ذكرك لهذه الوقفة، ويطول بعمر الشيخ صباح ويعجل بشفائه يا رب».

ودوّن آخر: «حروف كتبت بحبر من ذهب، وهكذا هم قادتنا حفظهم الله لا ينسون من وقف معنا، ويذكرون أفعالهم».

وأضاف مغرد: «درس عميق يقدمه سمو الشيخ محمد بن راشد في الأخلاق والسجايا الأصيلة.. تغريدة تجعلنا نقف عندها ونتأمل بها كثيراً».

وقال مدوّن: «الله يديم المحبة والود والأخوة بين الشعبين الإماراتي والكويتي في ظل حياة آمنة مستقرة مزدهرة دوماً».

ودوّن مغرد كويتي: «ونحن كذلك نبادلكم المحبة والوفاء يا سمو الشيخ محمد».

وتابع آخر: «الله يحفظك يا فخر العرب، ويديم عليك الصحة والعافية ويحفظ الإمارات الغالية وشعبها الطيب من كل أذى وشر».

إلى ذلك، عدّد مغردون آثار إنجازات أمير الكويت وإنسانيته وحكمته، عبر عدة وسوم، منها #خطاك_الشر_ياأمير_الإنسانية،#أمير_الإنسانية_نحبه_ويحبنا.

من جهته، نشر المسؤول بالإذاعة الكويتية يوسف السريع فيديو وصورة نادرة لبعثة تلفزيون وإذاعة الكويت إلى دبي على حسابه بموقع «تويتر»، جمعت أعضاء البعثة بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

بدوره، علَّق رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ورئيس قسم الرياضة في جريدة السياسة الكويتية، سطام السهلي، على التغريدة بدعاء الله أن يحفظ كلاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ صباح الأحمد، وأن يمدهما بطول العمر.

أما الصحافة الكويتية وأبرز المواقع الإخبارية المحلية فقد تفاعلت مع تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأعادت نشرها على مواقعها تقديراً لما عبّر عنه صاحب السمو من طيب المشاعر الأخوية الصادقة تجاه أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت. وعنونت جريدة الأنباء الكويتية: «محمد بن راشد: أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رجل نحبه ويحبنا وآثار إنجازاته وإنسانيته وحكمته ستبقى طويلاً طويلاً».

ونوهت الصحيفة بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بحكمة وإنجازات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. من جانبها، نشرت جريدة النهار الكويتية على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، تقول إن «الشيخ محمد بن راشد‬ حاكم دبي يستذكر في تغريدة وقفة سمو الأمير الشيخ‫ صباح الأحمد‬ في أول بث تلفزيوني من دبي»، ومن ثم نشرت التغريدة كاملة.

وتناول موقع «كويت نيوز» الإخباري التغريدة وعنون «محمد بن راشد لسمو الأمير: تعبك يتبعنا يا أبا ناصر» ونشر التغريدة كاملة.

من ناحيته، سلط موقع «كويت‬ اليوم» الضوء على التغريدة، مقتبساً كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التالية: «أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رجل نحبه ويحبنا وآثار إنجازاته وإنسانيته وحكمته ستبقى طويلاً طويلاً». أما موقع «المجلس» الإخباري التابع لمجلس الأمة الكويتي فقد اعتبرها «تغريدة اليوم».

كما علّق العديد من النشطاء الكويتيين على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معبّرين عن حبهم لسموه ولأهل الإمارات جميعاً، معتبرين إياهم رفقاء الدرب، متمنين أن يحفظ الله قيادة وشعبي البلدين.