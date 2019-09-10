محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا تعزيز العلاقات والتطورات الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة.

ورحب سموه بزيارة الرئيس الإريتري إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الإريتري -خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة- علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

السعودية

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وهنأ سموه وزير الطاقة السعودي على الثقة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

وتناول سموه ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمّ البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق سموه ووزير الطاقة السعودي إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق أمس في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين لدى الدولة.

موريتانيا

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.

وبحث سموه ووزير الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

كما تبادل الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

ماليزيا

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر البحر داتو سري محمد أزمين علي، وزير الاقتصاد في ماليزيا، الذي يزور البلاد لحضور أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وبحث سموه والوزير الماليزي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا وإمكانات تنميتها في مختلف جوانبها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور التي سيناقشها المؤتمر العالمي للطاقة والتي تتركز في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم ودورها في الازدهار العالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.