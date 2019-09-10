مجلس «أبوظبي للإسكان» يناقش تعزيز منظومة إسعاد المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان تعزيز منظومة خدمة وإسعاد المواطنين من خلال تقديم خدمات متميزة للمتعامل تركز على أن تكون سهلة وسلسة من حيث تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة لعام 2019 الذي عقد برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة: سيف بدر القبيسي نائب رئيس المجلس، وسيف علي سيف القبيسي، وعبد الله عبد الحميد الساهي، وعلي جاسم المزروعي، وبشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة.

ووجّه المجلس إدارة الهيئة بالاستمرار في تبني المبادرات والمشاريع التي تسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية، وبما يعزز تحقيق رؤية وأهداف الهيئة، انسجاماً مع تطلعات وتوجهات القيادة الحكيمة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض خلال الاجتماع موجز التطورات والتوصيات التي تضمنت محفظة المشاريع الرأسمالية للهيئة، ومستجدات الإعمال في كل من مشروع الوثبة، ومشروع تصميم وتنفيذ البنية التحتية في منطقة الخرير، كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة توزيع دفعة القروض السكنية لعام 2020 ضمن الموازنة المرصودة لمسرعات غداً 21.

من جانب آخر اطلع مجلس إدارة الهيئة على موازنة الهيئة التشغيلية لعام 2020، وعلى مقترح توزيع دفعات القروض السكنية للأعوام الخمسة المقبلة واعتماد خطة توزيع دفعة القروض السكنية.

كما اطلع المجلس على مشروع الوثبة والمشاريع الإسكانية الأخرى في مناطق أبوظبي، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من ناحية التصميم والتنفيذ.