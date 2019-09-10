فعالية تحفز طلبة «حمدان بن راشد» على التميز

المصدر: دبي - وام

شارك الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم طلبة مدرسة حمدان بن راشد الثانوية في دبي فعاليات العودة للمدارس المقامة على مستوى منطقة دبي التعليمية تحت شعار «مرحباً مدرستي»، والتي تتزامن مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وذلك في إطار الجهود لتهيئة عودة وانسجام الطلبة في بيئة تربوية تعليمية محفزة ومتزنة.

حضر الفعاليات غاية سلطان المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة، وعدد من مسؤولي وموظفي المنطقة التعليمية وأولياء الأمور.

شكر

وتقدمت غاية المهيري بالشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم على زيارته المدرسة ومشاركة الطلبة في مستهل عودتهم إلى مقاعد الدراسة، مشيرة إلى أهمية مبادرة «مرحباً مدرستي» كمبادرة نوعية تعزز المزيد من القيم التربوية والوطنية والمجتمعية الإيجابية، لاسيما أن المبادرة تأتي هذا العام انسجاماً مع عام التسامح، وتعزيزاً لتوجهات التطوير والتحديث والابتكار بما يجاري توجهات وزارة التربية والتعليم لترسيخ الواقع الأفضل والأمثل للمدرسة الإماراتية.

ووجه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة مدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم للتعليم الثانوي في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، مشيداً بالمستوى التعليمي للمدرسة، وبجهود هيئتها الإدارية والتعليمية.

ورحبت مليحة هاشم مديرة المدرسة في كلمتها خلال طابور الصباح بزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم المقدرة من الهيئة التعليمية والطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالتعليم وتشجيع الطلاب على التفوق.

تهنئة

وهنأت الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنية لهم عاماً دراسياً ناجحاً ومتميزاً، فيما ألقى أحد الطلاب قصيدة شعرية رحب فيها بزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للمدرسة. وقالت مليحة هاشم، إنه تم في نهاية الزيارة عقد لقاء بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم تم خلاله عرض أهم إنجازات المدرسة، ومنها دخول عالم الابتكار ومشاركتها مع مدارس أخرى على مدى يومين خلال شهر الابتكار في فبراير الماضي، معربة عن سعادتها بتوجيه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بالمشاركة في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.