إطلاق الخدمة الذكية لتصاريح عبور الشاحنات بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان الخدمة الذكية لتصاريح عبور الشاحنات على التطبيق الذكي لشرطة عجمان، بحضور المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم سلطان خليفة بو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد، دعماً لتوجه الحكومة إلى التحول الذكي للخدمات، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال جولة القائد العام التفتيشية لمركز خدمات المرور والترخيص ضمن برنامج التفتيش السنوي، للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وقال اللواء النعيمي إن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سلسة الخدمات الذكية، التي أطلقتها شرطة عجمان عبر تطبيق الشرطة سعياً لدعم التحول الذكي وإسعاد المتعاملين، وهذا ما عهدته شرطة عجمان بتميزها وريادتها في الإبداع والابتكار، مؤكداً أن إعداد وإطلاق هذه الخدمة هو من إبداع وتنفيذ موظفي شرطة عجمان.

وعن أهمية الخدمة أفاد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أن إطلاق خدمة تصاريح عبور الشاحنات الذكية جاء لتقليل إجراءات الحصول على التصريح، التي كانت تتطلب حضور صاحب الطلب إلى إدارة المرور وتقديم الطلب، وانتظار إجراءات التدقيق والرد، في حين أصبح بإمكانه الآن تقديم الطلب عبر هاتفه الذكي لاختصار المدة الزمنية من يوم عمل كامل إلى أقل من نصف ساعة.