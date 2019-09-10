الإمارات والأردن تبحثان علاقات التعاون العسكرية والدفاعية

المصدر: عمان - وام

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أحمد علي محمد البلوشي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والملحق العسكري لدى السفارة.