شرطة أم القيوين تطّلع على مشروع المراقبة الإلكترونية لنظيرتها في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً من القيادة العامة لشرطة أم القيوين برئاسة العقيد طلال رشيد الخرجي نائب مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وذلك للاطلاع على التجربة التي تبنتها كمشروع وزارة الداخلية واختيرت لتطبيقها أولاً قيادة شرطة رأس الخيمة، وتمثلت بالمراقبة الإلكترونية، وهي من التجارب المستحدثة التطبيق على المحكومين الذين تنطبق بحقهم الشروط المفروضة على تنفيذ تلك التجربة.

وأكد العميد الحديدي خلال اللقاء أن تلك الزيارات التي تربط بين كافة الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة تهدف إلى بحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المهنية، والاطلاع على المهام والخدمات الأمنية والمجتمعية التي تقدمها الأجهزة الأمنية تلبيةً لاحتياجات الجمهور، من خلال استخدامهم لأحدث الأجهزة والأدوات في مجال مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وتوطيد أواصر العلاقات المجتمعية، انطلاقاً من منصة وزارة الداخلية وتوجيهاتها السديدة القاضية بتطوير مفاصل العمل، والتواصل فيما بين الجهات الشرطية لتبادل المعلومات والاطلاع على تجارب العمل وتطويره.