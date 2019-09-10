إشادة أمريكية باستراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أشاد وفد الجمعية الدولية لمديري تدريب قادة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، خلال زيارته لمركز شرطة البرشاء بدبي، بالتجربة المبهرة لمجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وسعيهم الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجمعية إلى مركز شرطة البرشاء، وكان في استقبالهم العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير المركز الذي رحّب بالوفد الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال توفير كل الخدمات والتسهيلات لإسعادهم، وتحقيق متطلباتهم ليكونوا أفراداً سعداء ومتفاعلين ومنتجين في شتى المجالات.

واستمع الوفد من الملازم أول عبد الله حمد الشامسي، نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم، إلى شرح حول استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏2021م، والمبادرات والخدمات التي يقدمها المجلس لإسعاد تلك الفئة من الموظفين ومتابعة مسارهم الوظيفي والعملي، وتنسيبهم إلى دورات متخصصة في تطوير المهارات والقدرات ودعمهم للارتقاء بمستوى أدائهم، كما قدم شرحاً عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور الخارجي، سواء في مراكز الشرطة العادية أو الذكية (SPS) وتجهيز الدوريات الأمنية بحيث تكون صديقة لهم، إلى جانب توفير مترجمي لغة الإشارة في المطارات والإدارات العامة ومراكز الشرطة على مدار الساعة لخدمة الفئة السمعية.