وكيل الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير قبرص

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد يانيس ميخاليدس سفير جمهورية قبرص المعيّن لدى الدولة.

وتمنّى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للسفير القبرصي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية قبرص الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.