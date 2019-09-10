«دبي القضائي» يوزّع إصداراته بالمجان احتفاء باليوم العالمي للقانون

المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد دبي القضائي مبادرة لتوزيع إصداراته مجاناً في مقرّه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يحلّ كل عام في 13 من سبتمبر. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تأكيداً على التزامنا بنشر المعرفة القانونية وزيادة الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، فقد وجدنا في اليوم العالمي للقانون، مناسبة سانحة للتفاعل مع المجتمع، من خلال توزيع العديد من إصداراتنا بالمجان لعامة الناس.

وسيكون بمقدور المهتمين من خلالها التعرف إلى طبيعة عمل المعهد، ودوره المهم في تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة لرفد مؤسساتنا القضائية والقانونية بالخبرات اللازمة، والإسهام في توطين هذا القطاع».