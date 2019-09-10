إطلاق مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في أبوظبي، أمس الأول في جميع مراكزها.

وقالت خولة المهيري، رئيسة قسم تمكين المرأة في المؤسسة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتشجيع مشاركتها في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتهيئة أماكن عمل تدعم التوازن بين الجنسين، إضافة إلى بناء شخصية قيادية للمرأة قادرة على تولي المناصب العليا.

وأشارت المهيري إلى أن المشروع يتضمن خدمة «حياتي بين الأهم والمهم»، التي تهدف إلى الإسهام في تمكين المرأة من الموازنة بين متطلبات الأسرة والتطوير المهني في القطاعين العام والخاص، واكتساب مهارات ومتطلبات الموازنة الأسرية والمهنية، ومتابعة أداء المشاركات من خلال الورش المتنوعة واللقاءات الدورية، وذلك بهدف تحسين قدرتهن على الموازنة لأثرها على التطوير الوظيفي والأسري، وتعزيز مفهوم التوازن في الحياة العملية والأسرية، وتمكين المرأة من التخطيط للحياة السليمة والعمل على قيادتها ذاتياً، والعمل على رفع قدرات المرأة لتحديد أولويات العمل والأسرة، بالإضافة إلى صقل مهارات المرأة لتعزيز التمكين الأسري.

كما يتضمن المشروع خدمة «رائدة بتميز»، وتنقسم الخدمة فيه إلى قسمين هما «كوني قائدة ناجحة، ورائدة أعمال بدرجة امتياز»، وتستهدف جميع السيدات في إمارة أبوظبي بمختلف فئاتهن العمرية، إضافة إلى طالبات المدارس والجامعات، وتهدف إلى تنمية قدرات المرأة الإدراكية والحسية وآليات توظيف التقنية الحديثة لدخول سوق العمل الخاص أو العام، وتطوير المهارات القيادية لتحقيق المتطلبات المستقبلية التنافسية بسوق العمل، بجانب الارتقاء وتشجيع المشاركات للوصول إلى أعلى المناصب القيادية من خلال سلسلة من الورش المتنوعة في المستويات والمهارات.

وتشجع ورش «كوني قائدة ناجحة» المشاركات على روح المبادرة لدى المرأة وتنمية قدراتها الشخصية والمهنية والاجتماعية والثقافية والقيادية وإطلاق طاقاتهن الإبداعية، واكتساب المهارات القيادية التي تساعد في تمكين المرأة.

كما سينطلق خلال الأيام المقبلة برنامج «100 يوم تحدي» في مراكز المؤسسة في دورته الثانية للعام الحالي في منطقة الظفرة وأبوظبي والعين، بمعدل ثلاث حصص خلال الأسبوع، ويهدف إلى تطوير الرياضة النسائية في إمارة أبوظبي.