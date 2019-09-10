بلدية العين تمدد طلبات المشاركة بــ «حديقتي مدينتي»

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت بلدية مدينة العين تمديد استقبال طلبات المشاركة في مسابقة أجمل حديقة (حديقتي مدينتي) وذلك لغاية 31 أكتوبر القادم، بجوائز تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم.

ويمكن للراغبين التقديم للمسابقة من خلال المنصة الذكية (سمارت هب)، أو زيارة مراكز خدمة المتعاملين في فروع البلدية المختلفة، وتتضمن مسابقة فئة المنازل أجمل حديقة منزلية داخلية وخارجية، وفئة المدارس وتشمل أجمل حديقة مدرسية ومجسم مدرسي.

وقد وضعت لجنة مسابقة أجمل حديقة عدة معايير لاختيار الحدائق الفائزة تتضمن المظهر العام للحديقة والعناصر النباتية وغير نباتية والاستدامة والبيئة والأمن والسلامة، كما يحق للمتسابق المشاركة في فئة الحديقة المنزلية الداخلية والخارجية، ولا يحق له الفوز بالفئتين ويتم اختيار الفئة التي حققت المعايير والاشتراطات بشكل أكبر.

وأوضحت المهندسة ناهد الظاهري رئيس اللجنة الفنية للمسابقة، بأنه تم تمديد فترة استقبال الطلبات لإعطاء الفرصة الأكبر للمشاركة وإبراز جماليات حدائق المدينة وخصوصاً مع عودة الطلاب للعام الدراسي وهو ما يعطي المشاركة فرصة أكبر في مجال تزيين الحدائق المدرسية والمجسمات كذلك، وهي فرصة مناسبة لأصحاب الحدائق المنزلية للعناية بحدائقهم بعد فترة الصيف والتلف الذي تتعرض له بعض النباتات جراء درجات الحرارة العالية التي سادت خلال الفترة السابقة.

وأضافت الظاهري بأنه سيتم تكريم الفائزين الخمسة الأوائل من جميع الفئات، وذلك لتشجيعهم على مواصلة العناية والاهتمام بالحدائق للتقديم على الجائزة في دوراتها القادمة، هذا إلى جانب قيام أعضاء اللجنة بالترويج للمسابقة عبر زيارة المجالس المجتمعية والتعريف أكثر عبر محاضرات متنوعة في مجال الحدائق.

وأكدت ضرورة الالتزام بخطة زمنية لتقديم طلبات المشاركة لمسابقة أجمل حديقة والتي بدأت منذ شهر أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، ومن ثم تتم عملية الفرز والتواصل مع المشاركين لتحديد مواعيد الزيارة، وتأتي مرحلة الزيارات الميدانية للحدائق المشاركة خلال شهر ديسمبر المقبل، وأخيراً مرحلة النتائج وإعلان الفائزين.