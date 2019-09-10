سفيرنا في إثيوبيا يقدّم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لدى الاتحاد الأفريقي

المصدر: أديس أبابا - وام

قدّم محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، أوراق اعتماده مندوباً دائماً للدولة لدى الاتحاد الأفريقي إلى موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر المفوضية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحث أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها، ورحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمندوب الدولة الدائم، مشيداً بعمق العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وبدوره نقل محمد سالم الراشدي إلى رئيس المفوضية تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، متمنياً تطور العلاقات في إطار الشراكة التي تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشاد بالدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في المنطقة، وهنّأ رئيس المفوضية على تدشين المنطقة التجارية الحرة الأفريقية.