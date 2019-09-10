500 ألف مستفيد من مبادرات شرطة دبي المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن نتائج مبادرات الشرطة المجتمعية لعام 2018، والمتمثلة في تنفيذ 18 مبادرة أمنية استفاد منها أكثر من 500 ألف مستفيد العام الماضي، كما وفرت الرعاية والعناية والدعم النفسي لنحو 88 ألف ضحية ضمن برنامج «العناية بالضحية» بشقيها المروري والجنائي، وساهمت بشكل فعال بتقديم التدريب العلاجي لـ64 طفلاً من أصحاب الهمم، ورصدت نحو 575 ثغرة أمنية، إلى جانب ضبط 12 مطلوباً ضمن مبادرة «الشرطي جارك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في مجلس الراشدية برئاسة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وحضور سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد خليل البشري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، والعميد نبيل عبد الله رضا نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الدكتور طارق تهلك رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، والإعلامي راشد الخرجي، وعدد من مديري مراكز الشرطة.

علاقة متميزة

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري: إن بناء علاقة متميزة بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع تقوم على مبدأ الشراكة والمسؤولية الوطنية، وهذا يضمن وبلا شك حفظ الأمن والأمان والاستقرار وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارة، وتفخر شرطة دبي بنموذج الشرطة المجتمعية الذي تقدمه بالتعاون مع شركائها، والذي يضاهي النماذج العالمية الرائدة والنوعية، لا سيما وأن الدور الكبير الذي يؤديه أفراد الشرطة المجتمعية يسهم في نشر الثقافة الأمنية بين الجمهور.