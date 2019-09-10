تركيب 10 لوحات لمواقف حافلة النقل المجانية بكورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجز قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة تركيب 10 لوحات مواقف خاصة بحافلة النقل المجانية في شاطئ الكورنيش، وذلك بهدف تعريف الزوار بالخدمة ومواعيدها والمواقف الخاصة بها، وحرصاً على إسعاد أفراد المجتمع وتسهيل حصولهم على الخدمات.

كما قامت بلدية مركز المدينة بتركيب لوحة مضيئة في منطقة مواقف السيارات مقابل «أبراج الاتحاد»، حيث تقع في نقطة انطلاق حافلة النقل المجانية لشاطئ الكورنيش، وتحتوي هذه اللوحة على جميع ما يحتاجه الزائر من معلومات عن خط سير الحافلة ومواعيدها بالإضافة إلى قوانين الشاطئ العامة.

وبالتزامن مع هذه الإنجازات، وانطلاقاً من رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز جودة الخدمات بشكل مستمر والحفاظ على المظهر الجميل للمدينة، قامت بلدية مركز المدينة باستبدال كل ملصقات شبابيك التذاكر المنتشرة في شاطئ الكورنيش، حيث بلغ عدد الملصقات المستبدلة 35 ملصقاً، تم تجديدها وتطويرها، وتحديث المحتوى الموجود فيها، وإضافة الخدمات الجديدة التي تقدمها البلدية مثل المنصة الذكية (Smart Hub)، بالإضافة إلى تحديث القوانين واللوائح العامة في الشاطئ بما يتناسب مع متطلبات جائزتي العلم الأزرق والعلم الأخضر اللتين حصل عليهما الشاطئ، بسبب جودة الخدمات المقدمة فيه وتطابقه مع المعايير العالمية.