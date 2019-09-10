«السلامة الغذائية» تنفذ حملة على موردي الأغذية للمدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أول من أمس حملة تفتيشية وتوعوية على منشآت توريد الأغذية للمقاصف المدرسية في إمارة أبوظبي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي يتم توريدها لمقاصف المدارس وضمان وصول الغذاء إليها بشكل سليم وآمن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الموردين بآلية التوريد المتبعة للمدارس والتقيد بمعايير اختيار الموردين والاشتراطات الجديدة التي تم فرضها على الموردين هذا العام لتعزيز السلامة الغذائية.

وركزت الحملة على الممارسات المتبعة من قبل متداولي الأغذية وصلاحية المعدات المستخدمة في تخزين وتحضير وتقديم المواد الغذائية، إلى جانب التأكد من جاهزيتها لتقديم خدماتها لمقاصف المدارس واستيفائها لكل التصاريح والموافقات اللازمة لمزاولة أنشطتها، حيث شهدت الحملة زيارة 25 منشأة لتوريد الأغذية للمدارس في أبوظبي والعين والظفرة، واتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير اللازمة، وتوعية العاملين فيها بأفضل الممارسات اللازمة لضمان سلامة الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية. كما استهدفت الحملة التأكد من حصول الموردين على تصريح مركبات النقل الصادر عن مواصلات الإمارات، والتأكد من أن عدد المركبات كافٍ لنقل المواد الغذائية.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة ستعمل على تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المخطط لها والمفاجئة بهدف التأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.