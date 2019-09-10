إزالة 500 طن مخلفات من شاطئ مدينة السلع

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير حملة نظافة شاملة لشاطئ مدينة السلع، وشملت الحملة مناطق شمال وجنوب ميناء السلع، إلى جانب منطقة الوهيدة والمناطق المفتوحة، وتتواصل الحملة لتغطي مناطق رأس مشيرب وبراكة، وتم خلال الحملة إزالة 500 طن من المخلفات بمشاركة 10 عمال و7 معدات.

ويضم شاطئ مدينة السلع العديد من الألعاب والخدمات منها 31 لعبة، و11 مظلة و11 طقم طاولة رحلات يتكون من طاولة وثلاثة مقاعد، و11 حوضاً للشواء، بالإضافة إلى 11 سلة مهملات، و11 كشافاً وخلية شمسية، و44 شجرة نخيل.

وتهدف الحملة إلى توفير شاطئ نظيف ذي معايير عالمية، وحماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر الحضاري العام لشاطئ المدينة.