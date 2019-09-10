بلدية عجمان توقع عقداً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سند

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عقداً لتنفيذ مشروع سند - المرحلة الثانية لتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وزيادة أمن وحماية المعلومات من الاختراقات وديمومة الخدمات وتوافرها بنسبة لا تقل عن 99.9% في الدائرة، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ديل للحوسبة والتكنولوجيا المتطورة والتي تعتمد أفضل وأحدث الأساليب العصرية المتبعة في بناء مراكز البيانات العالمية الحديثة، وشركة دايركت أكسس للحاسب الآلي المنفذة للمشروع.

وقع العقد عن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، فيما وقعه عن شركة دايركت أكسيس للحاسب الآلي نعيم عبد الله تسكين مدير عام الشركة.

وتتبنى الدائرة المشروع لتحقيق رؤية حكومة عجمان والساعية لتقديم خدمات بكفاءة وفعالية.

وأكد النعيمي أن دائرة البلدية تحرص على تبني المشاريع التي تعمل على تطوير قدرات كفاءاتها البشرية وتزويدها بأفضل التقنيات والتطبيقات الحديثة لتعينهم على تقديم خدمات مثالية للمتعاملين.

من جانبه بين تسكين فخر الشركة بالتعاون مع الدائرة وإشادته بالإمكانات التقنية العالية والتطور الاستراتيجي وتميز فريقها التقني.

من جهتها أكدت هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية أن المشروع الاستراتيجي (سند المرحلة الثانية) صُمّم خصيصاً كي يكون أساساً لبناء جيل جديد من الخدمات التفاعلية المستمرة ونواة أساسية للمشاريع المستقبلية للدائرة من خلال تبني جهوزية مراكز البيانات للدائرة لسرعة الانتقال لمنصات التقنية الحديثة للحوسبة السحابية، ما يزيد من مرونة قدرات تكنولوجيا المعلومات.