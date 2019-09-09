أمير الإنسانية نحبه ويحبنا.. يلقى صدى واسعاً في تويتر

المصدر: البيان الالكتروني

تفاعل مغردون كويتيون وعرب بشكل واسع مع تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تحدث فيها عن وقفة أمير القلوب والانسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح امير الكويت قبل خمسين عاماً لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي، معددون آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته التي ستبقى طويلاً، عبر عدة وسوم منها " #خطاك_الشر_ياأمير_الإنسانية"،#امير_الانسانية_نحبه_ويحبنا وغيرها.

وفي تغريدة على حساب سموه في "تويتر"، استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقفة "أمير الإنسانية" مع دبي قبل خمسين عاما، لإطلاق قناة تلفزيونية من دبي،... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الانسانية .. الشيخ صباح الأحمد.. آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا.. تعبك يتعبنا يا أبا ناصر...حفظك الله ورعاك وشفاك ..وأدام عزك ورفع قدرك"

واجمع المغردون ان الكويت واميرها كانا جزء من نجاح دبي ودول مجلس التعاون.

وأضاف المغرّدون أن أمير الكويت سيظل في ذاكرة الخليجين من خلال إسهاماته اللامحدودة التي يشهد لها القاصي والداني والتي تعبر عن معدنه الأصيل من خلال تبنيه مختلف القضايا التي ساهمت في إثراء البيت الخليجي بمختلف الإنجازات.

وكان "أمير الإنسانية" اللقب الذي أجمع المغردون على تداوله في مواقع التواصل تعبيراً عن امتنانهم لما قام ويقوم به أمير الكويت الذي لم يقتصر رسم البسمة على جبين الكويتيين على وجه الخصوص بقدر ما رسمها على الخليجيين قاطبة.

ودعا المغردون ان يديم الصحة والعافية على امير الكويت الذي لم يألو جهداً في خدمة الإنسانية.