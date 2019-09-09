غدا آخر موعد لتعبئة استبيان الباحثين عن عمل في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة الباحثين عن عمل من مواطني إمارة الشارقة، المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بالشارقة، إلى تعبئة استبيان مسح الباحثين عن عمل، في موعد أقصاه 10/09/2019.

وقالت الدائرة في بيان لها : " تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تدعو دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الباحثين عن عمل من مواطني إمارة الشارقة، المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بتعبئة استبيان مسح الباحثين عن عمل، من خلال الرابط: https://www.surveygizmo.com/s3/5199128/ ، في موعد أقصاه 10/09/2019.

وأوضحت الدائرة أنها تقوم بجمع بعض البيانات و الخصائص عن الباحثين عن عمل من مواطني إمارة الشارقة المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

كما دعت الدائرة الباحثين عن عمل إلى مراجعتها عبر البريد الإلكتروني التالي للاستفسار : ask@dscd.ae