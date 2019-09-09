محمد بن راشد: أمير الإنسانية رجل نحبه ويحبنا

المصدر: البيان الإلكتروني

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن أمنياته بالشفاء العاجل لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وفي تغريدة على حساب سموه في "تويتر"، استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقفة "أمير الإنسانية" مع دبي قبل خمسين عاما، لإطلاق قناة تلفزيونية من دبي.

قبل خمسين عاما في مثل هذا اليوم وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي ... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الانسانية .. الشيخ صباح الأحمد .. آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا .. تعبك يتعبنا يا أبا ناصر ... حفظك الله ورعاك وشفاك ..وأدام عزك ورفع قدرك.. pic.twitter.com/D6esWcIw6i — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 9, 2019

وقال سموه: "قبل خمسين عاما في مثل هذا اليوم، وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي ... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الانسانية .. الشيخ صباح الأحمد .. آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا" وأضاف سموه: "تعبك يتعبنا يا أبا ناصر ... حفظك الله ورعاك وشفاك ..وأدام عزك ورفع قدرك".

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فيديو لحفل إطلاق مكتب دولة الكويت في دبي، الذي تضمن كلمة لأمير الكويت الذي كان وقتها وزيرا للخارجية.

وردا على تغريدة سموه، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، أنس خالد الصالح، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "تويتر"، مستذكرا مواقف فالأشقاء في الخليج تجاه دولة الكويت.

وقال الصالح: "وقفتكم مع الشرعية، والشعب الكويتي في أحلك الظروف ستبقى راسخة في ذاكرة التاريخ وفي قلوب الكويتيين، فكنتم مع دول الخليج نموذجا للوفاء ومثالا للأخوة."

نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي: سمو الشيخ #محمد_بن_راشد، وقفتكم مع الشرعية والشعب الكويتي في أحلك الظروف ستبقى راسخة في ذاكرة التاريخ وفي قلوب الكويتيين، فكنتم مع دول الخليج نموذج للوفاء ومثال للأخوة. حفظ الله دول الخليج حكاما وشعوبا، وحفظكم الله وأمدكم بموفور الصحة والعافية. pic.twitter.com/O9im2LKqjI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 9, 2019

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن أمنياته بالشفاء لأمير الكويت، وقال: "خطاك الشر يا أمير الإنسانية ... اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه بعينك التي لا تنام."

خطاك الشر يا أمير الإنسانية ... اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه بعينك التي لا تنام. pic.twitter.com/kOCp28drTi — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 9, 2019

يذكر أن أمير الكويت أدخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية، حسب وكالة الأنباء الكويتية.