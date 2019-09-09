الشرطة المجتمعية في دبي.. 500 ألف مستفيد من 18 مبادرة أمنية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ضمن مؤتمر صحفي عُقد في مجلس الراشدية، عن نتائج مبادرات الشرطة المجتمعية لعام 2018، والمُتمثلة في توفير الرعاية والعناية والدعم النفسي لنحو 88 ألف ضحية ضمن برنامج "العناية بالضحية"، وتنفيذ 18 مبادرة أمنية استفاد منها أكثر من 500 ألف مستفيد العام الماضي، والمساهمة الفعالة بتقديم التدريب العلاجي لـ64 طفلاً من أصحاب الهمم، ورصد نحو 575 ثغرة أمنية وضبط 12 مطلوب ضمن مبادرة "الشرطي جارك".

وقال اللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور ضيوف المؤتمر سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والإعلامي راشد الخرجي، وعدد من مدراء مراكز الشرطة: إن بناء علاقة متميزة بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع تقوم على مبدأ الشراكة والمسؤولية الوطنية، يضمن وبلا شك حفظ الأمن والأمان والاستقرار وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارة، وتفخر شرطة دبي بنموذج الشرطة المجتمعية الذي تقدمه بالتعاون مع شركائها والذي يضاهي النماذج العالمية الرائدة والنوعية، لاسيما وإن الدور الكبير الذي يؤديه أفراد الشرطة المجتمعية يسهم في نشر الثقافة الأمنية والوعي الاجتماعي بين الجمهور، وكذلك العمل على تقديم أفضل الخدمات، وفض النزاعات البسيطة، والتوعية حول كيفية التصدي للجريمة وطرق الإبلاغ عنها، وكذلك تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات والدورات والأنشطة الهادفة لكافة فئات وشرائح المجتمع.

مبادرات

وأوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مبادرات الشرطة المجتمعية ساهمت في خفض معدل الجرائم في المناطق ذات النطاقات الجغرافية الضيقة، ومن بينها: مبادرة 901، ومسابقة التقاط العلم، وبرنامج مخاطر الألعاب النارية، والتدريب العلاجي لأصحاب الهمم، ومبادرة مرضى القلب، ومبادرة الروح الإيجابية، ومبادرة أمنك بلمسة زر، وبرنامج حماية الدولي، ومبادرة يوم بلا حوادث، ومبادرة السائق المثالي، ومبادرة أصحاب الهم، ومبادرة أمن المدارس، والشرطة السياحية، وبرنامج العناية بالضحية، ومبادرة الدراجات الهوائية.

وقال العميد الجلاف: سجلت الشرطة السياحية (الدوريات الفارهة) العام الماضي أكثر من 245 مشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، بينما استفاد من مبادرة الروح الإيجابية نحو 3451 مستفيد وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 15 فعالية رياضية و 31 محاضرة، وحقق برنامج التوعية من مخاطر الألعاب النارية نتائج مبهرة تمثلت في تنظيم 14 فعالية استفاد منها نحو 5238 مستفيد وضبط 3 مطلوبين، أما بالنسبة لبرنامج أمن المساكن فقد وصل عدد المستفيدين إلى نحو 591 مستفيد، بينما شهد برنامج حماية الدولي إقبالاً لافتاً، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في البرامج الصيفية 825 طالباً، و550 طالباً في البرامج الشتوية.

رؤية

وقال المقدم عارف علي محمد، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة: تهدف رؤية الشرطة المجتمعية إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعالة لمختلف تحديات أمن المجتمع وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، حيث نسعى إلى تحويل الأفكار المبتكرة والناجحة إلى واقع ملموس، وخلق شبكة عالمية رائدة تخدم إمارة دبي كمدينة عالمية، إلى جانب إعداد تقارير ودراسات سنوية تسلط الضوء على أهم القضايا الراهنة والفرص المتوقعة.