رسالة لمحمد بن زايد من رئيس قرغيزستان تتصل بالعلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

استقبال

وتسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله تشينغيز إشيمبيكوف سفير قرغيزستان لدى الدولة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان وأهمية توطيدها في مختلف المجالات.