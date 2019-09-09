انطلاق الحملات الدعائية حتى 4 أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تستمر لمدة 27 يوماً من الأحد 8 سبتمبر 2019 حتى يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، لعرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون على الفوز من خلالها بأصوات الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة إدارة الانتخابات: «إن انطلاق الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين في موعدها من شأنه تعزيز الشفافية في الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وثقة الناخب والمرشح بها، ويتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل موسع على امتداد 27 يوماً، كما يفسح المجال أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بناء على معطيات واضحة ووافية حول برنامج كل مرشح».

وأكد لوتاه حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على ضمان سير الحملات الدعائية للمرشحين وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تشكل الإطار الناظم للعملية الانتخابية لكل من المرشحين والناخبين، لافتاً إلى تنظيم اللجنة خلال الفترة الماضية لورش عمل تخصصية في مختلف مناطق الدولة لتعريف المرشحين بكافة التعليمات التنفيذية الناظمة لإجراءات الترشح والدعاية الانتخابية.

جدول زمني

وكانت عملية تسجيل المرشحين وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بدأت يوم الأحد 18 أغسطس 2019 في كافة مراكز التسجيل المنتشرة في جميع إمارات الدولة، واستمرت حتى نهاية يوم الخميس 22 أغسطس 2019. جاء بعدها إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، وفتح باب الاعتراض على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر نفسه، حيث لم تتسلم اللجنة أية طلبات اعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بعدها ويوم 3 سبتمبر الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

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انتشرت في إمارة أبوظبي مجموعة من اللافتات الدعائية لمرشحي الإمارة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في الوقت الذي عكفت فيه لجنة الإمارة على تقديم تسهيلات اختصرت زمن استخراج الموافقات الخاصة بالحملات الدعائية إلى 3 دقائق. وعلى امتداد مناطق الإمارة، بدأ المرشحون في افتتاح مقارهم الدعائية، لاستقبال جمهور الناخبين، وتعريفهم بالبرامج الانتخابية وأهم المحاور التي يعتزمون مناقشتها في حال فوزهم بأحد المقاعد الأربعة المخصصة لإمارة أبوظبي.

وأشاد عدد من المرشحين الذين حضروا، أمس، إلى مقر لجنة أبوظبي، بالتسهيلات التي وفرتها اللجنة.