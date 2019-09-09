مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية توقع اتفاقية تعاون مع سنغافورة

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية اتفاقية تعاون مع رابطة الأمن السنغافورية شبه حكومية، يتم بموجبها تعزيز التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات والمعلومات، كما يتم مشاركة أساليب تدريب الكوادر الأمنية. وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة، فيما وقّعها من رابطة الأمن السنغافورية راج توماس رئيس الرابطة، وتم ذلك في مركز تدريب الكوادر الأمنية التابع للمؤسسة في إمارة دبي. وتأتي اتفاقية التعاون بين الطرفين بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، كما تعمل الاتفاقية على زيادة فاعلية التعاون مع الجهات الدولية في قطاع الصناعة الأمنية، كما يسعى الطرفان إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات لرفع مستوى الخدمات الأمنية في الجهتين.

ومن خلال الزيارة استمع الوفد السنغافوري إلى المهندس عارف الجناحي، مدير إدارة الهندسة والتطوير الأمني بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، حيث قام بشرح مختلف الدورات التدريبية لحراس الأمن وأفراد الأمن الخاص، وطرح أحدث التقنيات الأمنية المستخدمة في قطاع الصناعة الأمنية من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار حديثة، وتم ذلك من خلال الجولة التي قام بها الوفد في مركز تدريب الكوادر الأمنية. كما عرض الوفد السنغافوري أفضل الممارسات في قطاع الأمن الخاص بسنغافورة وأفضل الحلول الأمنية المتاحة في معاهد التدريب والمنتجات الأمنية، كذلك بحث الطرفان إمكانيات الاستثمار في قطاع الأمن بسوق إمارة دبي، حيث تلعب المؤسسة دوراً فاعلاً في إبقاء هذا القطاع حيوي، بالإضافة إلى حرصها على استمرارية نموه من خلال تحديث القرارات والتشريعات الخاصة بالصناعة الأمنية ما يتيح الفرص الاستثمارية في الإمارة. دبي - البيان