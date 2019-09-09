حاكم الشارقة يوجه بإنشاء دائرة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج البث المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة، بإنشاء «دائرة التوطين» وتكون مسؤولة عن تعيين المواطنين في القطاع الخاص وتتابع شؤونهم، حيث تتكفل الحكومة من خلال الدائرة برواتب الموظفين في القطاع الخاص، بحيث يتساوى موظف القطاع الخاص مع موظف القطاع الحكومي في الراتب، وذلك بعد تحصيل الراتب من القطاع الخاص، ومن ثم تسليمه للموظف، كما وجّه سموه بإنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية في الشارقة، والتي سوف يشرف عليها معلمون بهدف استيعابهم في المدارس الخاصة التي تتبع هيئة الشارقة للتعليم، كما وجه سموه الدوائر المحلية في الإمارة بضرورة تعيين المواطنين أصحاب التخصصات وخصوصاً في اللغة العربية والتربية الإسلامية.

تعيين

وفي إطار آخر قال الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية في الشارقة خلال مداخلة عبر البث المباشر: «تأكيداً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، يتم تعيين المواطنين والمواطنات في الوظائف الشاغرة بالجامعة، ولا يعين أي وافد إلا إذا كان التخصص نادراً، مبيناً أنه خلال العام الجاري تم تعيين 7 مواطنات لسكن الطالبات الجامعيات، كما أنه خلال الأسبوع الجاري سوف يتم تعيين عدد آخر من المواطنين والمواطنات، وسوف يعملون في كافة إدارات الجامعة بعد إجراء المقابلات الشخصية معهم، كما أنه خلال العام الماضي بلغت نسبة المواطنين والمواطنات العاملين بالجامعة 60%.

مرسوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «25» لسنة 2019 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الـ 15.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الـ 15، يوم الأحد الموافق لـ 15 سبتمبر الجاري، كل في مقره. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.