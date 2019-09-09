«خليفة لنخيل التمر» تسلّم مجمع تمور الوادي الجديد بمصر بعد تأهيله

المصدر: أبوظبي - وام

سلّمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بشكل رسمي مجمع تمور الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية بعد تأهيله وتشغيله من جديد باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية إلى محافظة الوادي الجديد لبدء التشغيل التجريبي للمجمع.

يأتي المشروع نتيجة للتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

حضر فعاليات التسليم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز الصناعات الغذائية، وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأكد الزملوط أن مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق.

وأضاف أن المشروع هدفه زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 5000 طن سنوياً والتنوع في خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات العالمية بالتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيراً إلى أن قطاع التمور بالمحافظة يتركز بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة ويمثل مصدر الدخل الرئيس لأهالي الواحات.

من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب زايد إن افتتاح هذا الصرح الصناعي الكبير يأتي في إطار العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري واستكمالاً للدعم الإماراتي المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور بجمهورية مصر العربية.

من جهتها، قالت المهندسة حنان الحضري إن تسليم وبدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد الحكومي يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.