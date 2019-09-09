عبد الله بن زايد: حريصون على تعزيز شراكتنا مع الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة.

ورحّب سموه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، وتقديم كل أشكال الدعم لجميع برامجها.

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا عساف تطلعها إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تقوم بدور رائد على صعيد دعم برامج الأمم المتحدة وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشادت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيلفي بايبوتيمون، وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة سيلفي بايبوتيمون، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبها، أكدت الوزيرة تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات، مشيدةً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، وقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وسيلفي بايبوتيمون على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.