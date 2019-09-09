المهمة التاريخية لرائدي الفضاء المنصوري والنيادي ترجمة لمسيرة إنجازات الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، أن المهمة التاريخية لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية تأتي ترجمة لمسيرة الإنجاز التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات، ومنها القطاع الفضائي، معربا عن فخره بانطلاق هذه الرحلة التاريخية من الأراضي الكازاخستانية.

ومن المقرر أن ينطلق الطاقم الرئيسي الذي يضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وقائد المهمة أوليغ سكريبوشكا، ومهندسة الطيران جاسيكا مير إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الحالي من محطة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان على متن المركبة سويوز MS-15.

وقال ماديار مينيليكوف إن هذا الحدث التاريخي يوم 25 سبتمبر الجاري سيشهد حضورا رسميا رفيع المستوى من مسؤولين في كازاخستان للمشاركة في هذه اللحظات الهامة التي سيعلن خلالها استقبال محطة الفضاء الدولية لأول رائد فضاء إماراتي وعربي.

وأضاف: «إننا نتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة هذه المهمة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية التي تأتي لتسطر فصلا جديدا من فصول الإنجاز الإماراتي».. مشيرا إلى أن كازاخستان تتطلع إلى هذا اليوم التاريخي الذي تستضيفه أراضيها.

ولفت إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين دولة الإمارات وكازاخستان في قطاع الفضاء ومشروعا استثماريا مشتركا قادما بين دولة الإمارات وروسيا وكازاخستان في هذا الصدد.

وعن اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الذي تستضيفه أبوظبي.. قال ماديار مينيليكوف: «نشكر الجانب الإماراتي على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي سنناقش فيه مجالات التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين في مجالات عدة تشمل التجارية والاقتصادية والاستثمارية ومجالات التربية والتعليم والثقافة والطاقة المتجددة والفضاء».

وأضاف: «نتطلع إلى مزيد من التعاون والنجاحات بين البلدين الصديقين»، لافتاً إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كازاخستان وصل إلى نحو ملياري دولار، وأن هناك إمكانيات وحرصا على زيادة هذا الرقم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي استضافت أمس الاجتماع التحضيري في دورته السابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.