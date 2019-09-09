«نعم لعطائي» ينظم فعالية للتوعية بمرض «دوشين»

المصدر: رأس الخيمة - وام

نظم فريق نعم لعطائي، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، فعالية اليوم العالمي للتوعية بضمور العضلات (دوشين) للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والمنظمة العالمية للدوشين في هولندا (World Duchenne Organization).

وتسلط دول العالم الضوء على «دوشين» في السابع من سبتمبر من كل عام لزيادة الوعي العام بهذا المرض الجيني النادر الذي يسبب ضعف وفقدان العضلات تدريجياً، حيث يتم تشخيص نحو 20 ألف طفل سنوياً بهذا المرض حول العالم.

وشارك في الفعالية المقامة في قاعة مؤتمرات الحمرا في رأس الخيمة فريق دراجي الإمارات (Emirates Riders) وفريق السيارات (UAE MOPAR Team)، إلى جانب شرطة رأس الخيمة، ودائرة الجمارك، وغرفة التجارة والصناعة، ودائرة الآثار والمتاحف التي أضاءت مبانيها وبعض الميادين والمعالم الرئيسة في رأس الخيمة كمتحف رأس الخيمة باللون الأحمر وهو اللون الرسمي لفعالية اليوم العالمي للتوعية بضمور العضلات (دوشين).