ورش توعوية لأبناء دار زايد للرعاية الأسرية

المصدر: العين - وام

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية ورش عمل لأبناء الدار بمناسبة العام الدراسي الجديد، تناولت عدداً من المواضيع منها «سعادتي في مدرستي»، «هويتنا» و«حماية» للأطفال.

وتهدف الورش إلى إبراز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة وتسليط الضوء على دور المدرسة في نشأة الفرد لتعزيز وتمكين الأبناء ودمجهم مع المجتمع ليصبحوا فاعلين. وأكد نبيل الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، الحرص على توفير المناخ الأمثل لفاقدي الرعاية وتنشئة جيل متعلم واعٍ لتطورات العالم الذي نعيش فيه من خلال توفير كافة سبل الحياة والمعيشة.

تعامل

وقالت آمنة عبيد، رئيسة قسم تطوير البرامج، إن ورشة «حماية» تعتبر من أهم الورش التي تمكّن الطفل وتعرّفه على المخاطر التي تواجهه من استغلال وعنف وكيفية التعامل معها من خلال طلب المساعدة.