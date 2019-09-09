62 % من طالبي العمل المواطنين لا يفضلون المقابلات مع أجانب

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

طرحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» 3 أسئلة خاصة بملف التوطين، حيث تضمنت استطلاعاً عن المقابلات الوظيفية في الشركات العالمية التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين غير المواطنين، وتتطلع لاستقطاب مواطنين، وجميع موظفي الموارد البشرية لديها أجانب، وجاء السؤال الأول: هل تفضل إجراء المقابلة مع غير المواطنين؟ وجاءت الإجابة أن 62% من المواطنين يفضلون عدم إجراء المقابلات مع غير المواطنين، في حين رأى 38% أنه يمكنهم مقابلة أجنبي. وجاء نص السؤال الثاني: هل تفضل إجراء المقابلة من قبل مواطن أم أجنبي؟ وجاءت إجابة 90% بتفضيل أن يكون مواطناً، و10% أن يكون أجنبياً.

أما فيما يتعلق بالسؤال الثالث فجاء فيه: هل تعتقد أنه إذا أجرى المقابلة شخص غير مواطن سيؤثر ذلك بطريقة سلبية؟ وجاءت إجابة 77% بنعم، و23% بلا.

تأمينات

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «أنه ضمن القرار الوزاري 212 من حق أي مواطن يعمل في القطاع الخاص الحصول على التأمينات الاجتماعية، حيث يقوم صاحب العمل خلال 6 أشهر من الموافقة على تصريح العمل بتحديث ملفه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو تأميني آخر وفقاً للأنظمة القانونية السارية بالوزارة».