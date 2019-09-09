إطلاق التطبيق الذكي الجديد لـ«خيرية عجمان» باللغتين العربية والانجليزية

المصدر: عجمان - وام

أطلق الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان، أمس، بمكتبه تطبيقاً ذكياً باللغتين العربية والانجليزية يتيح للمستخدم متابعة آخر مستجدات الهيئة، واستعراض الحملات والمشاريع والتبرع لها بسهولة ويسر، ويضمن للزائر التواصل مع الهيئة بشكل سريع وفوري عن طريق استخدام خدمة المحادثة الفورية.

وأوضح النعيمي، أن التطبيق منصة تعريفية للمحسنين والمتعاملين على جميع المستويات، إذ يضم قاعدة بيانات إلكترونية لأهم مشاريع الهيئة وحملاتها الموسمية، بجانب التعريف بالأنشطة والفعاليات المنفذة مؤخراً، وذلك بشكل جديد وسهل الوصول إليه، إضافة إلى امتلاكه محتوى متجدداً مصنفاً بشكل جذاب وعصري، يسهم في الوصول إلى المعلومات المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر.

كما يأتي التطبيق الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه الأمثل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتزويدهم بالمعلومات بدقة وسرعة وشفافية، حيث يتيح التطبيق خيار كفالة الأيتام والأسر وطلاب العلم وخيار تمويل المشاريع الخيرية مثل حفر الآبار وبناء المساجد وغيرها من مشاريع الهيئة.