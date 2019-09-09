وكيل «الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أمس في ديوان عام الوزارة - نسخة من أوراق اعتماد ميكال كوفاتش سفير الجمهورية السلوفاكية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية سلوفاكيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير سلوفاكيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».