«صحة دبي» تتعرّف على «استشراف المستقبل» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالوكالة في شرطة دبي، وفداً من مركز الابتكار بهيئة الصحة بدبي، بحضور علياء حسين مبارك، نائب مدير المركز بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية، إلى جانب النقيب عبدالله أحمد عبدالله حسن اشكناني، من مركز المعرفة والابتكار، في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، للاطلاع على برامج وأنشطة المركز، والدراسات العلمية في مجال الدراسات البحثية الاستشرافية.

وأكد المقدم حمدان الغسية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل الدوائر الأمنية بالدولة، وتعزيز الخطط الاستشرافية والحلول المستقبلية في ذات المجال، والخروج بمبادرات وحلول ابتكارية على ضوء التطلعات والتحديات المستقبلية.

واستعرض المقدم الرؤية الاستشرافية، خلال السنوات القادمة؛ وخطة العمل التي تضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار.