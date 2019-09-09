الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الاجتماع التحضيري في دورته السابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

وضم وفد الدولة العديد من المسؤولين الذين مثلوا مختلف الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص في العديد من المجالات.

وقد نقل الجابر تحيات قيادة وشعب دولة الإمارات إلى حكومة كازاخستان، مؤكداً حرص الإمارات العربية المتحدة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع كازاخستان من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة.

خطوات

وأكد على الخطوات الكبيرة التي تحققت في مجال النهوض بالعلاقات الثنائية منذ الإعلان الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992، مشيراً إلى مختلف أنواع التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي.

وقال الجابر، معلقاً على اجتماع اللجنة: «إن عقد هذا الاجتماع يؤكد من جديد رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات المشتركة. وتتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة التعاون مع جمهورية كازاخستان في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية بهدف تحقيق التنمية والازدهار».

وعلى الصعيد الاقتصادي أشار الجابر إلى أن جمهورية كازاخستان تعد مركزاً استثمارياً رئيسياً للإمارات في آسيا الوسطى، مشيراً إلى الاستثمارات الإماراتية والتي بلغت قيمتها ملياري دولار أمريكي، ما يعكس مكانة كازاخستان كحلقة وصل رئيسية بين الطرق التجارية الأوروبية والآسيوية، داعياً الأطراف المشاركة إلى مواصلة بحث إمكانات التعاون الاستراتيجي في قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة المتجددة والتعدين والأمن الغذائي.

من جهته أعرب مينيلبيكوف، في كلمة له بهذه المناسبة، عن امتنانه لقيادة دولة الإمارات لاستضافتها اللجنة المشتركة، وأبرز اهتمام جمهورية كازاخستان بتوطيد العلاقات السياسية والثقافية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار ممثلون من الوفد الكازاخي إلى مشاركتهم في معرض إكسبو 2020 في دبي، حيث سيقدم الجناح الكازاخستاني أهم المعالم الفنية والاقتصادية والعلمية لدى جمهورية كازاخستان. وقد تطرق الجانبان خلال الاجتماع، إلى كيفية ترجمة الالتزامات المشتركة إلى مذكرات تفاهم، واتفقا على عقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة في مدينة نور سلطان في موعد لاحق.