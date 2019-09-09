«قضاء أبوظبي» تقدّم الثقافة القانونية لـ 30 ألف عامل

Ⅶ أبوظبي - البيان

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي، توعية 30 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى قرية الراحة بمنطقة المفرق، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو نشر الثقافة القانونية بين العمال وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شريكاً محورياً في عملية البناء والتنمية.

وأوضحت دائرة القضاء أن هذه الفعالية تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها لتوعية 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الجاري 2019. مشيرةً إلى أن لجنة التوعوية العمالية استأنفت عملها في القرى العمالية بعد فترة توقفت لمدة شهرين خلال فترة الإجازات الصيفية.

وأضافت الدائرة أن الفعالية تضمنت محاضرة توعوية تحت عنوان «حقوقهم مسؤوليتها»، وذلك باللغات الإنجليزية والأوردو والبنغالية. كما تم وضع شاشات ضخمة تم من خلالها عرض مواد إعلامية متنوعة حول حقوق العمال.