تدشين مشروعي حوكمة التحسين والمقارنات المعيارية بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة مشروعي حوكمة التحسين والتطوير المؤسسي، ومنصة المقارنات المعيارية عبر برنامجين إلكترونيين سيكون لهما دور بارز في تطوير الأداء المؤسسي لشرطة رأس الخيمة، ودفعها نحو تحقيق المزيد من النجاح.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة على أن التميز المؤسسي في القيادة يحظى باهتمام واسع، لما له من دور بارز في تطوير وتحسين خدمات ومهام الشرطة بما يخدم الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة لجمهور المتعاملين، وبما ينسجم مع رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الريادة.

وأضاف أن هذين المشروعين سيسهمان جنباً إلى جنب مع بقية المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها شرطة رأس الخيمة في رفد العمل الشرطي واستدامة وحوكمة الأداء المؤسسي، بما يضمن كفاءة وفاعلية عملية التطوير والتحسين.

حضر تدشين المشروع فريق العمل المكون من العميد علي محمد القرصي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء والمستشار سيف الشفيري خبير التميز والأداء المؤسسي والاستراتيجي، والعقيد دكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي، والملازم أول أحمد جمال الطير مدير فرع جوائز التميز والمدني جواهر فهد الشحي مدير فرع وحدة المتابعة والتطوير.

وتحدث الرائد يوسف الفاروق الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي في شرطة رأس الخيمة عن مشروع حوكمة التحسين والتطوير المؤسسي التي تقوم آلية عملها على إدراج أي فرص تحسين تصل للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن طريق نتائج تفتيش القائد العام للشرطة والمتعامل السري والمفتش.