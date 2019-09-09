النيابة العامة و«تنمية المجتمع بدبي» تنظمان حملة توعوية

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، الحملة التوعوية القانونية، التي تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، من خلال محاضرات أسبوعية طيلة شهر سبتمبر بمجلس الراشدية، وذلك انطلاقاً من دور النيابة العامة في التوعية المجتمعية باستخدام كل قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور لإيصال رسائل قانونية وتثقيفية تخدم الأفراد.

وافتتح الجلسة التي حضرها عدد من كبار المواطنين، المستشار محمد حسين بن علي الحمادي المحامي العام، رئيس نيابة بنيابة بر دبي، مرحباً بالحضور ومؤكداً أن نيابة دبي توجّه جهودها باستمرار نحو توعية الأفراد ضمن برامج ومبادرات تسهم في التواصل المباشر وتقريب المسافات بين النيابة العامة وأفراد المجتمع، متمنياً أن يجد جميع الحضور والمشاركين في المجلس ضالتهم وأن تكون كلماتنا قد أضاءت جوانب كانت مبهمة لديهم ورفعت مستوى الوعي بالقوانين الخاصة بموضوعات مختلفة مثل السير والمرور والأسرة والأحداث والجنسية والإقامة والجرائم الإلكترونية.

وبدأت الجلسة أولى محاضراتها حول القوانين الخاصة بقضايا الأسرة والأحداث، وألقاها المستشار شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، وتحدث من خلالها حول قوانين الطفل وواجب أولياء الأمور في حمايته ورعايته وتوفير الرعاية المناسبة، وتناول جوانب الأسرة وتقوية روابطها، واستعرض جانباً من القضايا الأسرية ودور النيابة في إيجاد الحلول البديلة عوضاً عن لجوء أحد أطراف العائلة إلى القضاء وتوسعة فجوة الخلافات، ويكون ذلك عن طريق غرفة الصلح للجلوس مع الأطراف وحل النزاعات ودياً.

كما استعرضت ميثاء السويدي، باحث اجتماعي بقسم قضايا الأسرة والأحداث، بعض القضايا المتعلقة بالطفل والأسرة ونماذج من واقع العمل، بهدف أخذ العبرة، ومناقشة الحضور حول كيفية علاج بعض المسائل قبل وقوعها أو تهدئتها ودياً قبل تفاقم المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة.