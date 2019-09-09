المدير العام لـ«الاتحادية للتنافسية» ضيف برنامج «100 موجّه» في دبي غداً

المصدر: دبي- البيان

يحلُّ عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ضيفاً على برنامج مئة موجّه، أحد برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، غداً، بحضور معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وبمشاركة 700 شاب وشابة من مختلف الجامعات والكليات، في جلسة توجيهية تحت عنوان: «الحياة شغف»، والتي ستعقد في كليات التقنية العليا - كلية دبي للطلاب.

وقد تم اختيار عبد الله لوتاه ليكون ضيف البرنامج بعد مجموعة القيادات الإماراتية الملهمة للشباب، لما يتمتع به من خبرة عملية وشخصية قيادية استثنائية، حيث يشغل عبد الله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي هيئة حكومية تابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات بهدف الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة في المؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.

تنمية مستدامة

وفي عام 2017، تم توجيه لوتاه وفريقه من قبل مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة وإدارة أهداف التنمية المستدامة للإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع 17 جهة حكومية اتحادية.

وقاد لوتاه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتحقيق العديد من الإنجازات والجوائز في العديد من المجالات، مثل جائزة «الابتكار المستمر»، وجائزة أفضل جهة داعمة للتوازن بين الجنسين في عام 2017 من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى ثلاث جوائز في السعادة في بيئة العمل، كما شغل لوتاه منصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، الجهة الاتحادية التي أسست عام 2009 التي تم دمجها مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015 لتشكيل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

خبرة

ويتمتع لوتاه بخبرة كبيرة في إدارة الأعمال والتسويق قبل التحاقه بمجلس الإمارات للتنافسية، حيث عمل بين عامي 2001 و2009 في شركة «مايكروسوفت»، أكبر شركة برمجيات في العالم، حيث شغل عدة مناصب قيادية، منها مدير القطاع الحكومي في الشركة، وكان آخر منصب شغله هو المدير العام لفرع الشركة بسلطنة عمان، وقد نال لوتاه العديد من الجوائز للتميز في الأداء وتطوير قطاع التكنولوجيا في القطاع الحكومي في المنطقة.

كما تشمل خبرة لوتاه العمل في شركة «إعمار العقارية»، الشركة المطورة لبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، حيث أسهم في وضع الخطط لأول مشروع تملك حر في المنطقة، وهو «مرسى دبي» عام 2000 أحد أهم المعالم السياحية في إمارة دبي. ويحمل لوتاه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند، والجامعة الأمريكية الدولية في لندن، فضلاً عن مجموعة من الشهادات العلمية والتدريبية من جامعات أوروبية وأمريكية مرموقة، مثل كلية كولومبيا للأعمال وكلية آش ريدج للإدارة في بريطانيا وكلية كنيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفرد.

نموذج

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب «يعتبر عبد الله ناصر لوتاه نموذجاً ملهماً للشباب في أسلوبه الفريد في قيادة فرق العمل، عمله مبني على الثقة والاحترام، والقائم على تحفيز فريق عمله للعطاء بشكل أكبر، ونسعى لأن يستفيد الشباب من تجربته، ليكونوا قادة استثنائيين في المستقبل في كل مجالات الحياة».

وأكدت معالي المزروعي أن برنامج مئة موجّه الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يسعى لخلق جيل من الأبطال، من خلال جلسات توجيهية جماعية للشباب، يقدمها مجموعة مميزة من النخب القيادية في دولة الإمارات، ينقلون من خلالها خلاصة تجاربهم العلمية والعملية في خدمة الوطن.