حملة لتنظيف القيعان البحرية بمناطق الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعتزم فريق الطيار للرياضات البحرية، القيام بحملة تنظيف واسعة للقيعان البحرية والحياة الفطرية في مختلف مناطق الدولة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع فرق الغوص التطوعي المختلفة وبالتعاون مع الأندية البحرية المختصة.

ويتطلع الفريق من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مبادئ المحافظة على نظافة البحار والشواطئ، لا سيما في ظل وجود بعض التجاوزات الفردية في التخلص من المهملات والنفايات وإلقائها في البحر وعلى الشواطئ بدون مسؤولية، وتتماشى هذه الخطوة مع الأهداف التي وضعها الفريق ضمن سياسته في نشر الوعي البحري وثقافة ارتياد الشواطئ.

دور

وأكد هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، الأهمية الكبيرة لهذه الحملات، والتي يكون لها دور فعال وإيجابي في تعزيز الخصال السليمة لدى أفراد المجتمع، وأيضا التوعية بخطر انتشار وبقاء المهملات في الأماكن الطبيعية.

وقال: بدأنا مشاريع التعاون في هذا المجال بدعم فريق دبي للغوص التطوعي قبل فترة، ونريد أن نقوم في الفترة المقبلة بتفعيل مهمة تنظيف الشواطئ والأماكن البحرية، ونهدف من خلال هذه العملية إلى الارتقاء بالحس الوطني والتفاعل مع البيئة بشكل أكبر، سواء من المشاركين أو المتابعين وجمهور البحر بشكل عام،

وشدد على الأهمية الكبيرة لهذه الحملات، خاصة مع انتشال الكثير من المخلفات البحرية الخطيرة والتي تؤذي الحياة البحري.