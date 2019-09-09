ولي عهد عجمان يبحث تعزيز العلاقات مع القنصل الماليزي

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان - في ديوان الحاكم أمس - محمد حسريل بن عبد الحميد، القنصل العام لماليزيا، الذي قدم للسلام على سموه والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور حسن بصري الدهان، رئيس جامعة سلطان زين العابدين في ماليزيا.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الماليزي ومرافقيه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

وأعرب القنصل العام لماليزيا عن سعادته بلقاء ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، وبما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في كل القطاعات.

حضر اللقاء سالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.