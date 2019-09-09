«قمة الاقتصاد الأخضر 2019» في دبي تناقش التقنيات المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تناقش الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 الابتكار وأبرز الإنجازات، التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع مسيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتنعقد القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام»، على مدار يومي 20 و21 أكتوبر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وفعاليات «الأسبوع الأخضر» في دورته السادسة.

وتتخلل القمة ندوات واجتماعات في مجال البيئة والابتكارات والتقنيات الخضراء من مختلف دول العالم من القطاعين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «نعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأهمية رعاية ودعم المبتكرين والسعي بجهود دؤوبة لتعزيز قدراتهم المدعومة بالإبداع والابتكار لمواكبة التطلعات المستقبلية في كل مجالات التنمية بالدولة، وتحرص حكومتنا الرشيدة على ترسيخ الابتكار ثقافة وأسلوب حياة، ضمن منظومة متكاملة، وذلك من خلال استراتيجيتها الشاملة للابتكار بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على بالعالم بحلول عام 2021».

وأضاف: «يُعد الابتكار إحدى الركائز الأساسية التي نرتكز عليها في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث لم تعد تقتصر النظرة السائدة على العوامل مثل توفير التكاليف وإدارة المخاطر، بل تطور مفهوم الاستدامة إلى تبني الابتكارات التكنولوجية الصديقة للبيئة».

وقال الطاير: «تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول في اعتماد الحلول والممارسات المبتكرة، كما يتحتم تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل استخدام للتقنيات الخضراء المبتكرة بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة»، «وفي إطار جهود دبي في الابتكار، يأتي إنشاء «مركز الابتكار» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن الجهود الدؤوبة لتبني أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والنظيفة».