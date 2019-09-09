إنترنت 5G مجاني في حافلات النقل العام ومحطات الانتظار بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

دشن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مشروع خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي «واي فاي الإمارات» على متن جميع حافلات النقل العام البالغ عددها 520 حافلة، ومحطات انتظار الحافلات المكيفة في الإمارة البالغ عددها 120 محطة، كما أن الخدمة قادرة على استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G).

جاء ذلك خلال جولة إعلامية بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام لتجربة أول حافلة في أبوظبي تقدم خدمة الواي فاي المجانية لركابها، ويأتي ذلك بعد توقيع عقد خاص بين الطرفين لتوفير الخدمة التي من شأنها أن تسعد مستخدمي الحافلات من جميع شرائح المجتمع، وتضفي جواً من البهجة والاستمتاع أثناء تنقلاتهم على متنها وتجعل تجربتهم مريحة ومميزة من لحظة الصعود إلى الحافلة لحين النزول منها، ويعد هذا المشروع فريداً من نوعه في المنطقة من حيث توفير أجهزة الاتصال اللاسلكية القادرة على استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G) ومقدرتها على التحول والتكيف بحسب خدمة الاتصال المتوفرة على متن الحافلات وفي المحطات الرئيسية وفي جميع مظلات الانتظار المكيفة بالإمارة.

ويبدأ المشروع وفق العقد الموقع بين الجانبين بتوفير خدمة «واي فاي الإمارات» على جميع الحافلات العامة، وتجربة الخدمة حالياً على متن 10 حافلات تعمل داخل مدينة أبوظبي، وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة، وإحدى مظلات انتظار حافلات النقل العام المكيّفة، على أن يكتمل المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام 2020 عبر توفير الخدمة في جميع حافلات النقل العام بإمارة أبوظبي، والبالغ عددها حالياً 520 حافلة، وفي محطات الحافلات الرئيسية بمدن الإمارة وجميع المظلات المكيّفة لانتظار الحافلات البالغ عددها 120 محطة.

وبهذه المناسبة، قال محمد حمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل: «يأتي توقيع العقد في إطار السعي المتواصل لمركز النقل المتكامل للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لمستخدمي وسائل النقل العام، ولا سيما مستخدمي الحافلات وتوفير كل الاحتياجات التي ترفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة».

ومن جانبه، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال: «تواصل «دو» بذل الجهود الحثيثة، لتزويد جميع عملائها بالخدمات والحلول التي من شأنها تسهيل حياتهم».

وأوضح علي محمد الجعيدي مدير إدارة البنية التحتية التقني بالإنابة في مركز النقل المتكامل، خطوات تشغيل الخدمة على الهواتف النقالة عبر اختيار الاتصال بشبكة @WiFi UAE from du، حيث سيتم فتح صفحة دخول خاصة للخدمة، ومن ثم إدخال رقم هاتفهم المتنقل، يتم بعدها إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم مرور، يجب إدخاله في الخانة المخصصة، ومن ثم الاستمتاع بالخدمة حسب الشروط والأحكام.