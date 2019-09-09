«مرموم» توقع اتفاقيتين بـ27 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

عقدت مرموم للألبان ذ.م.م، شركة الألبان والعصائر في الإمارات العربية المتحدة، صفقتين مع شركتين وطنيتين للأعلاف في الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون درهم.

ووقع المهندس سلطان الجابري، المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان اتفاقية مع إدوار إسكندر حمود، المدير العام للوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، في حين وقع الجابري اتفاقية مع طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية ش.م.ع. وهي الشركة الأم لعلامة أجريفيتا للأعلاف، وذلك في حفل أقيم في أبوظبي مؤخراً على هامش معرض يوروتير الشرق الأوسط الذي يُعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج.

وصرّح الجابري: «نحن كشركة محلية ملتزمون بإنتاج كميات كبيرة من الحليب الطازج والألبان الطازجة بجودة عالية، وذلك تلبيةً لاحتياجات الدولة، الواقع أن عدد السكان في تزايد ونحن حريصون على الحفاظ على البيئة، وبالتالي نعي أهمية الزراعة المستدامة لتوفير الاحتياجات الغذائية على مستوى البلاد ككل، وعليه يأتي استثمارنا في توريد العلف من أهم شركتين وطنيتين ليؤكد ويدعم هذا الالتزام».