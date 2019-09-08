مترو دبي .. محطات وأرقام

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفل دبي يوم غد الأثنين بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق "مترو دبي" الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،في التاسع من شهر سبتمبر عام 1999، كأطول مشروع مترو في العالم دون سائق، وأحد أهم مشاريع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة، التي تترجم رؤية سموه لمستقبل القطاع وتلبي متطلبات النمو العمراني وتدعم تطور مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال، في ضوء العمل على تعزيز أسس الاقتصاد الأخضر ومضاعفة جهود التنمية المستدامة واتباع الحلول الفعّالة الصديقة للبيئة، ليحقق المترو خلال تلك الفترة مؤشرات نجاح عالية وفق أرفع معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وفي عدد الركاب الذي تجاوز عددهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مليار و500 مليون راكب.

وقد مر مشروع مترو دبي بعد محطات رئيسية كمايلي :

• 21 مارس 2006 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي في حفل رسمي أقيم في مدينة جميرا في دبي.

• 29 يوليو 2006، صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.

• 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق (الوقيشة)، معلنا بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان.

• 7 مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات مترو دبي إلى ميناء جبل علي، وقد بلغ عددها عشر عربات.

• 20 سبتمبر 2008، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ التشغيل الفني التجريبي لمترو دبي على المسار الاختباري.

• 9/9/2009 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التشغيل الرسمي للخط الأحمر، الذي انطلق بعشر محطات.

• 9/9/2011 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التشغيل الرسمي للخط الأخضر لمترو دبي.

فيما يلي لمحة عن مترو دبي في أرقام

• يبلغ إجمالي طول الخطين قرابة 75 كيلومترا منها 52 كم للخط الأحمر و23 كم للخط الأخضر.

• يتكون مسار الخطين من أجزاء تحت الأرض، خاصة في وسط المدينة، والباقي على جسور علوية إضافة إلى جزء محدود من الخط الأحمر (3.3 كم) على مستوى الأرض.

• يتكون القطار من خمس عربات مكيفة بالكامل، تبلغ سعتها الإجمالية حوالي 650 راكبا، ويسير القطار بصورة آلية دون سائق.

• يبلغ العدد الإجمالي للقطارات المتوفرة لخدمة شبكة مترو دبي 79 قطارا، يعمل منها حاليا في الخدمة اليومية 51 قطارا للخط الأحمر و16 قطارا للخط الأخضر.

• الطاقة الاستيعابية التصميمية لشبكة مترو دبي تبلغ حوالي 26000 راكب في الساعة لكل اتجاه في كل من خطي المترو (الأحمر والأخضر)، ومن المتوقع أن ينقل الخطان عام 2020 حوالي 700 ألف راكب في اليوم، و255 مليون راكب في العام تقريباً.

• أنشئت ثلاثة مبانٍ لمواقف السيارات متعددة الطوابق تقدر سعتها بأكثر من 8000 موقف.

• يضم التصميم الداخلي لمحطات المترو في الخطين الأحمر والأخضر ومسار (2020) ستة نماذج هي:

التراثي: ويرمز لثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأرض: العنصر الثابت في الطبيعة.

الهواء: نبض الحياة ومصدر استمراريتها.

لنــار: مصدر الطاقة والقوة.

المـاء: أساس الحياة ومصدر الإلهام.

تصميم دبي المستقبل لمحطة إكسبو.

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