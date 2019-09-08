محمد بن راشد: نحتفل غدا بمرور 10 سنوات على إطلاق مترو دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "نحتفل غدا بمرور 10 سنوات على إطلاق أحد أهم مشاريعنا في دبي والإمارات، مشروع مترو دبي. نقل المترو مليار ونصف إنسان خلال 10 سنوات..استشرت في مشروع المترو أعضاء المجلس التنفيذي بدبي في وقتها .. رفض البعض الفكرة بحجة عدم تقبل ثقافة الناس لاستخدام المترو.. وأصررت على بدء التنفيذ فورا."

وأضاف سموه: "نسبة الدقة في مواعيد رحلات مترو دبي التي بلغت مليونين ونصف المليون رحلة هو 99.7٪ ... مؤشر حضاري تتعلم منه بقية مؤسساتنا ليست فقط الاماراتية بل وحتى العربية ... فخور بهيئة الطرق رئيسا وفريقا .. ونتطلع لمرحلة جديدة من الإبداع والتميز لتسهيل الحياة في دبي ورفع جودتها".

وتابع سموه: "استثمرنا اكثر من 100 مليار في العقد الماضي على الطرق والمواصلات ... ورؤيتنا الجديدة لمستقبل التنقل في دبي ترتكز على 3 مباديء .. استخدام التكنولوجيا، الحفاظ على البيئة، وعقد شراكات استثمارية طويلة ... ونسعى اليوم للانتقال من الثاني عالميا للأول عالميا في جودة الطرق والمواصلات .

#محمد_بن_راشد: استشرت في مشروع #مترو_دبي أعضاء المجلس التنفيذي بدبي في وقتها .. رفض البعض الفكرة بحجة عدم تقبل ثقافة الناس لاستخدام المترو.. وأصررت على بدء التنفيذ فورا.https://t.co/lU3i0rEFhM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/S0r5FvI2Ju — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 8, 2019