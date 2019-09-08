تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين حقل شاه ومنطقة مزيرعة بـ 158.4 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأ مركز النقل المتكامل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» فعلياً في تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين حقل شاه ومنطقة مزيرعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 158.4 مليون درهم، وذلك على مساحة قدرها 450 ألف متر مربع.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين حقل شاه ومنطقة مزيرعة يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة، تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، حيث يقع المشروع في منطقة صناعية حيوية الأمر الذي سينعكس بدوره على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متقدم بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أشارت شركة مساندة إلى أنها قامت بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، وبالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وشركة أدنوك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين أصحاب العلاقة بتجاوز التحديات واجتياز أي عقبات تعوق سير العمل، مؤكدة أن وتيرة الأعمال في المشروع تسير حسب الخطة الموضوعة، والتي يتم تنفيذها بأعلى المعايير الخاصة بمواصفات الطرق عالمياً.

وتفصيلاً، بينت «مساندة» أن المشروع يتضمن إنشاء طريق للربط بين مصنع الكبريت وطريق حميم – مزيرعة (E90) مع عدد من الأعمال الانشائية، (عبارات وأنفاق) بطول 13.3 كيلو متر، وسيكون الطريق موازياً لقطار الاتحاد مع وجود منطقة عازلة بينهم، حيث يخدم المشروع مصنع الكبريت، ويوفر مدخل ثاني لمنطقة امتياز حقول النفط والغاز، كما يختصر المشروع مسافة 35 كيلو متراً للقادمين من منطقة مزيرعة باتجاه المصنع.

وأوضحت أن الطريق الرابط بين حقل شاه ومنطقة مزيرعة يتضمن حزمتين الأولى تتمثل في إنشاء طريق بطول 13.3 كيلو متر، يصل مصنع الكبريت بطريق E90، كما يتضمن تنفيذ كتف طريق بعرض 2.4 متر لضمان السلامة المرورية، إلى جانب إنشاء سياج عازل لضمان متطلبات الأمن الخاصة بحقول النفط والسلامة المرورية على الطريق، وأيضاً حماية الميول الجانبية، فضلاً عن إنشاء 4 معابر للجمال والغزلان.

وتشمل أعمال الحزمة الثانية تنفيذ جسر علوي على طريق E90 بعرض 14.5 متر، مع إنشاء ممر بحارة مفردة أسفل الجسر مع دوارين في كل جهة على جانبي الجسر لتوفير حركة مرورية انسيابية في كل الاتجاهات، حيث سيربط الجسر أعمال الحزمة الأولى بطريق E90 عند منطقة النشاش.

وأكدت «مساندة» التزامها التام بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقا لأعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة.